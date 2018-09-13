МИД анонсировал демарш в отношении США из-за дела Бутиной

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга заявила, что российская сторона проведет демарш в Госдепартаменте из-за дела задержанной в США россиянки Марии Бутиной.

«Проведем новый демарш в Госдепартаменте в связи с инсинуациями американских официальных структур в наш адрес по поводу дела Марии Бутиной», — сказала Захарова.

Реклама

Официальный представитель добавила, что Москву возмущают попытки минюста США трактовать консульские визиты к Бутиной как доказательства неких «особых обстоятельств», которые связывают ее с с российскими властями.

Захарова не пояснила, в чем будет заключаться демарш.

Ранее посольство России заявило о «театре абсурда» в деле Бутиной.