В Госдуме назвали указ Трампа о санкциях паранойей

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой дал комментарий в связи с указом американского президента Дональда Трампа, предполагающем ввод санкций за вмешательство в выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Толстого, круг тех, кто может попасть под эти ограничения, неопределенный, поэтому публикации легко связать с зарубежным влиянием.

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«Это такая паранойя, в принципе, она вполне объяснимая», — сказал Толстой.

Он также сравнил происходящее с борьбой с ветряными мельницами.

Ранее Трамп прокомментировал подписанный им указ о введении санкций за вмешательство в выборы. Он назвал его одной из жесточайших мер по защите избирательной системы США.