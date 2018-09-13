Лавров рассказал о последствиях напряженности между Россией и Западом

Глава российского МИДа Сергей Лавров обратил внимание на последствия, к которым ведут напряженные отношения между Россией и западными странами. Об этом министр сказал в интервью агентству DPA.

По словам Лаврова, такие отношения сказываются на международной стабильности и безопасности. При этом эту негативную тенденцию еще можно остановить.

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«Для этого необходимо отказаться от логики игр с «нулевой суммой» и выстраивать общение исключительно на принципах честности, взаимного уважения и учета интересов друг друга», — сказал Лавров.

Он добавил, что это соответствует принципам, который отражены в уставе ООН. Среди них урегулирование споров мирным дипломатическим путем, суверенное равенство государств и невмешательство в их внутреннюю политику.

Ранее Лавров рассказал об «отравленных» российско-американских отношениях.