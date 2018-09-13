В КНДР рассказали о своей точке зрения на встречу Матвиенко и Ким Чен Ына

В ходе встречи с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко на Восточном экономическом форуме министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ назвал встречу главы Совета Федерации Валентины Матвиенко и лидера КНДР Ким Чен Ына знаком высокого уровня дружбы и поддержки, передает РИА «Новости».

«Наверное, вы через публикации познакомились, что на этом мероприятии по случаю празднования 70-летия создания нашей республики, в частности, была председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. С ней лично встретился наш высший руководитель, высший председатель государственного совета. Это является знаком нашего высокого уровня дружбы и поддержки», — сказал Ким Ён Чжэ.

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Ранее Тарасенко на встрече с Ким Ён Чжэ заявил, что готов встретить Ким Чен Ына во Владивостоке.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко побывала с визитом в Пхеньяне, в ходе которого встретилась с северокорейским лидером.

По итогам встречи она рассказала о желании Ким Чен Ына приехать в России и выразила надежду, что визит состоится до конца года.