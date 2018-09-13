Глава Приморья готов встретить Ким Чен Ына во Владивостоке

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече в рамках Восточного экономического форума с министром внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ заявил, что готов встретить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Владивостоке, передает РИА «Новости».

«Рад, что ваш руководитель пообещал быть в России. С удовольствием готов встретить его во Владивостоке», — сказал Тарасенко.

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Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына приезжать в Россию в любое удобное для него время.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко побывала с визитом в Пхеньяне, в ходе которого встретилась с северокорейским лидером.

По итогам встречи она рассказала о желании Ким Чен Ына приехать в России и выразила надежду, что визит состоится до конца года.