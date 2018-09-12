Трамп утвердил указ о санкциях за вмешательство в американские выборы

Президент США Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в американские выборы, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника Белого Дома по нацбезопасности Джона Болтона.

Согласно указу, санкции могут наложить на лица, организации и целые страны, которые власти США заподозрят во вмешательстве в выборы с помощью кибератак или любым иным образом. К ответственности могут также привлечь за распространение пропаганды и дезинформацию.

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«Указ не относится к конкретным странам, потому что, как мы не раз говорили, угрозы выборам исходят из нескольких источников», — сказал Болтон.

Среди стран, от которых может исходить потенциальная угроза вмешательства в избирательный процесс, секретарь по нацбезопасности упомянул Россию, Китай, КНДР.

Ранее Associated Press сообщила, что в США готовятся к кибератакам Ирана.