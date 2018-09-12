Болтон рассказал, кому грозят санкции за вмешательство в выборы в США

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон раскрыл подробности указа о введении санкций за вмешательство в американские выборы, подписанного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Болтона, в указе не содержится списка конкретных стран, поскольку в Соединенных Штатах подозревают во вмешательстве в выборы не только Россию.

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«Указ не относится к конкретным странам, потому что, как мы не раз говорили, угрозы выборам исходят из нескольких источников», — заявил Болтон.

Советник по нацбезопасности отметил, что Белый дом увидел признаки якобы попыток вмешаться в выборы не только со стороны России, но также Китая и Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы.