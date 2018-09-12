Посол России рассказал о спорных вопросах в мирном договоре с Японией

Российский посол в Токио Михаил Галузин заявил, что в возможном мирном договоре с Японией будет прописана необходимость решать спорные вопросы, включая территориальный. Слова посла передает RT.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин предложил до конца года заключить мирный договор с Японией. Отмечалось, что данное соглашение может быть подписано «без предварительных условий».

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Галузин подчеркнул, что отсутствие предварительных условий не означает, что в мирном договоре не будут прописаны проблемные вопросы.

«В этом мирном договоре будет прописано, что все вопросы, которые еще являются не до конца решенными между странами, станут предметом дальнейшего обсуждения, дальнейшего поиска взаимоприемлемых решений. Речь идет, в частности, о проблеме пограничного размежевания, о территориальной проблеме», — отметил Галузин.

Также посол добавил, что Россия не может «диктовать» Японии, как выстраивать политику в области безопасности. Так он отреагировал на вопрос о том, как российская сторона относится к военному присутствию США на территории Японии.

«Япония — наш сосед, это суверенное государство, которое само выбирает, как ему обеспечивать безопасность своей территории, своих граждан», — сказал Галузин.

Он заключил, что российская сторона относится с «уважением» к выбору японских властей.