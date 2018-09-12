Песков: предложение Путина о договоре с Японией родилось на выступлении на ВЭФ

Идея предложить заключит мирный договор с Японией до конца года появилась у президента России Владимира Путина во время его выступления на Восточном экономическом форуме, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Это достаточно новая инициатива Путина, и, выступая на пленарном заседании, президент отметил, что эта такая мысль, которая родилась прямо во время этого заседания, во время выступления, с учетом тех тезисов, которые были озвучены премьер-министром (Японии Синдзо) Абэ», — сказал Песков.

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Он также назвал неуместным вопрос о том, остается ли открытым территориальный спор для Москвы.

«Отсутствие мирного договора между Россией и Японией является проблемой как для Москвы, так и для Токио, и обе стороны намерены искать решение этой проблемы», — сказал Песков.

По его словам, лидеры России и Японии не смогли пообщаться на эту тему.

Ранее сообщалось, что Путин предложил премьеру Японии заключить мирный договор до конца года‍.