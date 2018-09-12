Guardian: в Польше озаботились возможным участием Москвы в скандале с прослушкой чиновников

В Польше растет беспокойство по поводу возможного причастия России к инциденту, связанным с масштабной прослушкой высокопоставленных чиновников в 2014 году, пишет газета The Guardian.

Польский политик Иоанна Клюзик-Ростковская заявила, что когда в 2014 году появилась история с прослушкой, в Польше еще не осознавали, в какой степени Россия намерена вмешиваться в выборы в других странах.

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«Однако теперь мы знаем, что произошло в этих странах, и нам нужно полное объяснение того, что произошло в Польше», — заявила она.

В частности, новые опасения появились после того, как были раскрыты подробности о бизнесмене, который был осужден в 2016 году за организацию прослушки в ресторанах Варшавы за высокопоставленными чиновниками. Как пишет The Guardian, выяснилось, что Марек Фалента задолжал десятки миллионов долларов российской компании.

Раскрытие «российской задолженности» Фаленты повышает вероятность участия России в данном скандале, говорится в материале.