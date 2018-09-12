Путин признал новаторский подход Трампа к ситуации с КНДР
Президент России Владимир Путин согласился с оценкой, которую премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал подходу президента США Дональда Трампа к ситуации вокруг КНДР, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Японский премьер отметил, что американский лидер применил беспрецедентный подход к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ином.
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«Я согласен с тем, что сказал Синдзо Абэ — действительно, президент Трамп проявил, как он сказал, новаторский подход во взаимодействии с Северной Кореей», — сказал Путин.
По словам Путина, подобный подход является проявлением смелости.
«ГазетаRu» ведет онлайн-трансляцию с выступления президента на Восточном экономическом форуме.
Ранее сообщалось, что лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын готовят новую личную встречу.