Путин признал новаторский подход Трампа к ситуации с КНДР

Президент России Владимир Путин согласился с оценкой, которую премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал подходу президента США Дональда Трампа к ситуации вокруг КНДР, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Японский премьер отметил, что американский лидер применил беспрецедентный подход к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ином.

Реклама

«Я согласен с тем, что сказал Синдзо Абэ — действительно, президент Трамп проявил, как он сказал, новаторский подход во взаимодействии с Северной Кореей», — сказал Путин.

По словам Путина, подобный подход является проявлением смелости.

«ГазетаRu» ведет онлайн-трансляцию с выступления президента на Восточном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын готовят новую личную встречу.