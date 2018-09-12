Да Силва выбыл из президентской гонки в Бразилии

Бывший бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва решил не участвовать в президентских выборах 7 октября. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечается, в настоящее время политик отбывает наказание в связи с обвинениями в коррупции.

По словам источника в Партии трудящихся, вместо да Силвы на выборах партия будет представлена бывшим мэром Сан-Паулу Фернандо Хаддадом. Об этом будет позднее объявлено официально.

Ранее сообщалось, что высший избирательный суд Бразилии постановил, что экс-президент страны Лула да Силва не может стать кандидатом на выборах.