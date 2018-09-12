Трамп решил подписать указ о введении санкций за вмешательство в выборы

Источники проинформировали, что президент США собирается подписать указ, вводящий санкции в отношении иностранных лиц и организаций, которые попытаются вмешаться в выборы на территории страны. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, американский лидер намеревается подписать соответствующий документ 12 сентября. Уточняется, что решение о подписании этого документы было принято в связи с получением разведданных.

Ранее сообщалось, что Трамп принял решение никого не помиловать, пока продолжается расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы президентов 2016 года.