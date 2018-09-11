Кадыров поддержал главу Росгвардии, вызвавшего Навального на дуэль

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал главу Росгвардии Виктора Золотова, который вызвал на дуэль Алексея Навального. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, Золотов поступил «как настоящий мужчина», отстаивая свою честь, честь состава Росгвардии и государства.

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«Если нападающий как шакал из-за угла оппонент Золотова не может отстоять свои позиции обоснованно, по закону, по морали, то пусть попробует по-мужски», — написал Кадыров.

Он также предположил, что Навальный не примет вызова, и вопрос здесь «не столько в физической подготовке, сколько в благородстве и силе духа».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Золотов не согласовывал с Кремлем свое обращение к Навальному.