Скандальная экс-сотрудница Трампа представила новую запись с упоминанием России

Бывшая сотрудница Белого дома Омароса Манигол-Ньюман представила еще одну аудиозапись, на которой президент США Дональд Трамп упоминает «российское дело». Запись представили во время эфира на американском телеканале ABC News в программе «The View».

В записанном в октябре 2017 года разговоре в Белом доме участвуют пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент США Дональд Трамп и экс-директор по коммуникациям Хоуп Хикс. В частности, Омароса Манигол-Ньюман рассказала, что встреча с Трампом, во время которой была сделана аудиозапись, провалилась, так как президент США взял на себя инициативу, перепрыгнув с изначальной темы о налоговой реформе в США и поездке в КНДР на разговоры про Россию.

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Бывшая сотрудница Белого дома утверждала, что Трамп и его администрация «лгали американскому народу» об истинном происхождении расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом сговоре между предвыборным штабом Трампа и российскими властями.

Из эпизода записи следует, что Трамп подверг осуждению предвыборную кампанию бывшего кандидата в президенты США и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон за то, что она якобы потратила $9 млн на опубликованное в прошлом году так называемое «русское досье» против Трампа, в котором говорилось о связи между Трампом и Россией во время президентских выборов. Автором этого документа является экс-сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил. В самой записи Трамп называет этот документ «фальшивым докладом». Так, в записи Сандерс поправляет Трампа и называет другую «стоимость» досье — «почти 6 [млн]».

«Реальная российская история — это Хиллари и сговор. Кто-то сказал мне, Хоуп, ты сказал, что они [демократы] потратили 9 миллионов на фальшивый доклад [Кристофера Стила].<...> Так что вся эта история с Россией, кажется, развернулась. Что вы думаете, Сара?», — говорит Трамп на записи.

По словам Омаросы, Трамп пытается заставить ее замолчать после первой опубликованной записи, сделанной в Белом доме с участием главы аппарата Белого дома Джоном Келли. Ранее сообщалось, что президент США и его юристы подали иск против бывшей сотрудницы Белого дома, которая, как они считают, нарушила соглашение о неразглашении информации (NDA).