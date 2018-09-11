В «ЕР» заявили о намерении лишить Поклонскую поста в комитете Госдумы

В руководстве фракции «Единая Россия» подтвердили, что намерены обсудить лишение депутата Натальи Поклонской поста в комитете по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в партии.

19 июля Поклонская нарушила фракционную дисциплину, проголосовав против принятия изменений в пенсионное законодательство.

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«Наша позиция не изменилась: обсудим на заседании фракции и подготовим решение об освобождении ее от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции», — сказал источник агентства.

При этом, по его словам, вопрос о сохранении Поклонской поста руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе еще обсуждается. Источник подчеркнул, что депутат может трактовать такое решение как своеобразную «расправу» с ней, так как она может «мешать» кому-либо своей активной борьбой с коррупцией.

Сама Поклонская заявляла, что не намерена сдавать свой мандат.