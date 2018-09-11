Посольство заявило о «театре абсурда» в деле Бутиной

В посольстве России в США считают, что обнародованные американской прокуратурой документы по делу задержанной в США россиянки Марии Бутиной являются «юридическим оформлением русофобии». Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном в фейсбуке.

Представители посольства рассказали, что прокуратура США «скрупулезно» подсчитала ноты российской стороны в Госдеп по делу Бутиной и пришла к выводу, что обвиняемая представляет «ценность» для России. Это, в частности, стало причиной отказа перевести Бутину под домашний арест.

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«Обнародованные накануне суда аргументы американской прокуратуры... достойны подробного разбора для понимания театра абсурда, происходящего вокруг Марии», — говорится в сообщении посольства.

В посольстве напомнили, что Бутина является не единственной российской гражданкой, которую посещают представители российской дипмиссии. В сообщении подчеркивается, что они продолжат наносить визит к гражданам России, так как эти действия вызывают «раздражение» у американской стороны и помогают узнать о «творящихся в американских тюрьмах нарушениях элементарных прав человека».

В дипмиссии заключили, что продолжат посещать Бутину и будут добиваться ее освобождения.

Ранее сообщалось, что суд отказал Бутиной в домашнем аресте.