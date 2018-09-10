В МИДе прокомментировали новую встречу по Афганистану

Здание министерства иностранных дел Российской Федерации РИА Новости

Заместитель главы российского МИДа Игорь Моргулов прокомментировал проведение новых консультаций по Афганистану, которые ранее были отложены, передает РИА «Новости».

По его словам, в российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что отложенные консультации по Афганистану состоятся до конца текущего года.

Реклама

«Мы рассчитываем, что это произойдет осенью или до конца этого года», — заявил Моргулов.

Замглавы МИД подчеркнул, что Россия надеется на участие в отложенных консультациях представителей «Талибана» (организация запрещена в России).

«Талибы были готовы приехать и в сентябре, и мы исходим из того, что они будут готовы и на отложенный срок», — добавил Моргулов.

Ранее сообщалось, что переговоры с участием талибов в Москве были отложены по инициативе Афганистана.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.