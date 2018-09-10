В МИДе прокомментировали новую встречу по Афганистану

Заместитель главы российского МИДа Игорь Моргулов прокомментировал проведение новых консультаций по Афганистану, которые ранее были отложены, передает РИА «Новости».

По его словам, в российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что отложенные консультации по Афганистану состоятся до конца текущего года.

Реклама

«Мы рассчитываем, что это произойдет осенью или до конца этого года», — заявил Моргулов.

Замглавы МИД подчеркнул, что Россия надеется на участие в отложенных консультациях представителей «Талибана» (организация запрещена в России).

«Талибы были готовы приехать и в сентябре, и мы исходим из того, что они будут готовы и на отложенный срок», — добавил Моргулов.

Ранее сообщалось, что переговоры с участием талибов в Москве были отложены по инициативе Афганистана.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.