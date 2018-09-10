Ушаков ответил на вопрос о подготовке к встрече Путина и Трампа

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ответил на вопрос о подготовке к новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

По словам Ушакова, переговоры о подготовке встречи российского и американского лидеров в настоящий момент не ведутся.

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«Нет», — ответил Ушаков.

Также помощник президента России сообщил, что подготовка к встрече Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына по дипломатическим каналам еще не началась.

Ушаков добавил, что в ходе встречи Путина и премьер-министр Японии Синдзо Абэ вопрос о снятии санкций с КНДР не обсуждался.

Ранее Абэ анонсировал ряд новых встреч с Путиным.