Единороссы в среднем набрали на выборах всех уровней более 60% голосов

«Единая Россия» в среднем по стране набрала на прошедших в воскресенье выборах всех уровней более 60% голосов, значительно превысив прогнозы экспертов.

Об этом заявил в понедельник секретарь генсовета партии Андрей Турчак на брифинге по итогам единого дня голосования.

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«Единая Россия» в среднем по стране на всех уровнях выборов показала результат в 60,03%. Напомню, что многочисленные эксперты прогнозировали нашей партии результат в пределах 30%.

Мы эти результаты существенным образом превысили», - цитирует ТАСС Турчака.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» победила по спискам в 13 из 16 кампаниях, а с учетом одномандатников имеет контроль во всех 16 регионах.

В 10 из 12 городов ЕР одержали чистую победу, но вместе с одномандатниками имеют контроль во всех гордумах.

Средний процент голосов, набранный «Единой Россией» на выборах в заксобрания – 49,88%, а вместе с одномандатниками более 60%.