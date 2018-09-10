Times: победа евроскептиков в Швеции сблизит страну с Москвой

На текущих парламентских выборах в Швеции самым «главным победителем» может оказаться российский президент Владимир Путин, пишет газета The Times.

Такое может произойти в случае, если партия ультраправых евроскептиков получит, по крайней мере, пятую часть голосов в парламенте. В материале отмечается, что при таком раскладе сил, евроскептики могут подтолкнуть Стокгольм ближе к Москве, чего опасаются некоторые шведские политики.

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В частности, военные глубоко обеспокоены тем, что эта «пророссийская сторона» может развернуть Швецию от НАТО, членом которой страна не является, но уже более двадцати лет сотрудничает с Североатлантическим альянсом.

«Если Россия увидит способ использовать северный фланг Европейского Союза для подрыва европейской сплоченности, то она используют его», — сказал высокопоставленный источник британской разведки.

В материале отмечается, что в Кремле убеждены в желании Запада одержать победу над Путиным. Источник в британской разведке считает, что действия Москвы — это «форма агрессивной обороны», в которой она пытается ослабить и разделить западные страны.