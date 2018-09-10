Врио главы Приморья набрал 46,57% голосов на выборах

Врио главы Приморья, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 46,57% голосов на выборах губернатора. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Второе место занял кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 24,64% голосов. Поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов, в регионе пройдет второй тур губернаторских выборов.

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«В соответствии с требованием избирательного кодекса, избирательная комиссия Приморского края должна назначить повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов избирателей», — сообщила секретарь избирательной комиссии региона Наталья Камаева.

По ее словам, второй тур должен состояться в течение 21 дня.

Ранее сообщалось, что второй тур губернаторских выборов может пройти в трех регионах.