Лидер шведской оппозиции призвал правительство уйти в отставку

Лидер оппозиционного право-центристского альянса в Швеции Ульф Кристерссон призвал нынешнее правительство уйти в отставку. Об этом сообщает Reuters.

В воскресенье, 9 сентября, в Швеции прошли парламентские выборы. По их итогам правящий лево-центристский блок набрал 40,6% голосов, а право-центристская оппозиция — 40,1%.

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«Это правительство исчерпало себя. Теперь оно должно уйти в отставку», — сказал Кристерссон, лидер «Умеренной партии» в составе право-центристского альянса и всего блока.

В то же время оппозиционная ультраправая партия «Шведские демократы», которая не входит ни в один блок, смогла набрать 17,8% голосов, что почти на 5 п.п. больше, чем на предыдущих выборах. Она уже заявила о готовности сформировать коалиционное правительство.

В однопалатном шведском парламенте 349 депутатов, избираемых на четыре года. По итогам последних выборов 2014 года в Швеции было сформировано правительство меньшинства с участием социа-демократов и зеленых.