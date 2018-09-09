Москалькова: рабочая группа быстро реагировала на жалобы по поводу нарушений на выборах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сотрудники рабочей группы аппарата омбудсмена незамедлительно реагировали на жалобы, касающиеся нарушений избирательных прав граждан, передает РИА «Новости».

По словам Москальковой, на совещании рабочей группы аппарата уполномоченного, осуществляющей мониторинг обеспечения законности избирательного процесса на выборах 9 сентября, обобщили результаты и подвели предварительные итоги.

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«На горячую линию поступило 43 звонка, семь из которых касались нарушений избирательных прав граждан. Сотрудники аппарата незамедлительно реагировали — выезжали с проверками, давали соответствующие разъяснения, направляли необходимые запросы», — говорится в сообщении Москальковой.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова не исключила возможность второго тура на выборах в некоторых регионах.