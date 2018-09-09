Памфилова не исключила возможность второго тура выборов в некоторых регионах

Глава ЦИК России Элла Памфилова не исключила возможность второго тура на выборах в некоторых регионах, передает РИА «Новости».

«Я хочу сказать, что мы отслеживаем и на муниципальном уровне, и на других — такие страсти кипят, такая конкуренция. Мы видим сейчас по результатам: кое-где «ноздря в ноздрю» идут кандидаты, а кое-где, скорее всего, и второй тур может быть», — сказала Памфилова.

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По ее словам, конкуренция на этих выборах достаточно высокая, несмотря на звучавшие оценки относительного того, что выборы оказались совсем неконкурентными из-за того, что несколько реально сильных кандидатов не прошли муниципальный фильтр.

«Да, мы тоже к нему относимся весьма критически, но все-таки, несмотря на это и мое большое сожаление, что некоторые политики не принимают участие в выборах, при всем при этом кампания очень конкурентна», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае, по данным обработки почти 38% бюллетеней, пока нет явного лидера и возможен второй тур на губернаторских выборах.

9 сентября в России — Единый день голосования. В регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.