Явка избирателей на выборах мэра Москвы к 18.00 составила 24%
Явка избирателей на выборах мэра в Москве по данным на 18.00 составила 24%, передает РИА «Новости» заявление главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
«Реальная цифра сейчас — это 24% с копейками», — сказал Горбунов.
В столице открыто более 3,8 тыс. избирательных участков, которые работают с 8:00 до 22:00.
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Явка избирателей на выборах мэра Москвы на 15.00 составила 17,8%.
9 сентября в России — Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.