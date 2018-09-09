Министр энергетики США посетит Москву 11-13 сентября

Министр энергетики США Рик Перри посетит Москву 11-13 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«На следующей неделе приедет министр энергетики США. Будет здесь с 11 по 13 сентября», — сказал он.

Он не уточнил, какие именно встречи запланированы у американского министра в Москве.

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Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что санкции будут последним средством по вопросу «Северного потока — 2».

Также глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что пригласил своего американского коллегу Рика Перри на Российскую энергетическую неделю.

По его словам, он пригласил Перри на международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики, который пройдет в Москве, в ходе встречи с ним в Вашингтоне.