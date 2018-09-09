Евкуров избран главой Ингушетии

Депутаты народного собрания Ингушетии большинством голосов избрали главой региона на третий срок Юнус-Бека Евкурова, передает РИА «Новости» заявление председателя Счетной комиссии регионального парламента Магомеда Евлоева.

Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны.

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За Евкурова проголосовали 26 депутатов, у остальных кандидатов — по 2 голоса.

Ранее сообщалось, что парламент Республики Дагестан избрал Владимира Васильева главой региона сроком на пять лет.

9 сентября в России — Единый день голосования. В регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.