Владимир Васильев избран главой Дагестана

Парламент Республики Дагестан избрал Владимира Васильева главой региона сроком на пять лет, сообщает РИА «Новости».

За кандидатуру Васильева проголосовали 77 депутатов из 86 присутствующих. На должность главы Дагестана также претендовали заместители председателя Народного собрания (парламента) Дагестана Камил Давдиев и Махмуд Махмудов.

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После процедуры голосования Васильев принял присягу и официально вступил в должность главы Республики.

Ранее сообщалось, что депутаты окружного Заксобрания ЯНАО избрали Дмитрия Артюхова главой региона.

9 сентября в России — Единый день голосования. В регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.