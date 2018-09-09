Явка избирателей на выборах мэра Москвы на 15.00 составила 17,8%

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что явка избирателей на выборах мэра в Москве, по данным на 15.00, составила 17,8%, передает РИА «Новости».

Отмечается, что явка на дачных участках составила более 42%.

В столице открыто более 3,8 тыс. избирательных участков, которые работают с 8:00 до 22:00.

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В свою очередь председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина сообщила, что явка избирателей на выборах в Подмосковье по состоянию на 15.00 составила 23,38%.

9 сентября в России — Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.