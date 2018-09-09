Памфилова сообщила об отсутствии серьезных нарушений в ходе выборов

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что серьезных нарушений в ходе единого дня голосования 9 сентября не зафиксировано, передает РИА «Новости».

По ее словам, исключением стала ситуация в Бурятии.

«На самом деле, из всего массива серьезное нарушение было в республике Бурятия и все», — сказала Памфилова.

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Ранее Памфилова сообщила о задержании заместителя председателя одной из участковых избирательных комиссий в Улан-Удэ после доставки бюллетеней для голосования, заполненных в пользу одной из партий.

9 сентября в России — Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.