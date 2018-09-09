Премьер Греции рассказал о своем приглашении в Россию

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас рассказал о своем приглашении посетить Россию в 2018 году, передает РИА «Новости».

Ципрас во время пресс-конференции на Международной выставке в Салониках отметил, что дипломаты займутся подготовкой его визита в Россию.

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«У меня есть приглашение посетить Москву в 2018 году и встретиться с президентом Владимиром Путиным», — рассказал Ципрас.

Также он отметил «небольшие перипетии» в отношениях двух стран в последнее время, упомянув «послание», которое Греция, по его мнению, «должна была дать».

«Сейчас мы работаем над восстановлением нормальной ситуации и тем, чтобы усилить сотрудничество в ряде областей», — добавил Ципрас.

Ранее источник рассказал о желании Ципраса восстановить отношения с Москвой.