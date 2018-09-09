Президент Сербии заявил об отсутствии проекта соглашения с Косово

Президент Сербии Александар Вучич заявил об отсутствии проекта соглашения с властями Косово, передает РИА «Новости».

«Есть ли у нас какой-либо проект решения в Брюсселе, как об этом говорит весь мир и те в Сербии, которые никогда не участвовали в переговорах и не имеют понятия об этом?! Здесь, перед вами, говорю самым ответственным и открытым образом — его нет! Нет никакого проекта решения, мы даже не близко к этому, но впервые хорошо знаем, что должны разговаривать и попытаться сделать наши отношения лучше», — сказал Вучич.

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По его словам, он прибыл в Косово с планом инвестиций и развития инфраструктуры муниципалитетов с сербским большинством.

Ранее сообщалось, что ветераны освободительной армии Косово заблокировали дороги к селу Бане, где проживают сербы, которых планировал посетить президент Сербии Александар Вучич в ходе своей поездки.