В СПЧ заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в России

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Член российского Совета по правам человека Александр Брод сообщил, что общественники и наблюдатели на выборах в регионах России не фиксируют нарушений, способных повлиять на итоги голосования, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что к ним поступали ложные сообщения о нарушениях в ходе голосования.

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«Серьезных нарушений мы пока не отмечаем. Есть сообщения о фейковых нарушениях, и мы просим наших общественников перепроверять их», — заявил Брод.

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9 сентября в России — Единый день голосования. В регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.