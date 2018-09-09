Венедиктов назвал фальсификацией информацию о вбросе бюллетеней в Москве

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов назвал умышленной фальсификацией сообщения о вбросе избирательных бюллетеней на участке 2342, передает РИА «Новости».

«Это намеренная фальсификация. Мы впервые столкнулись с умышленной фальсификацией, которая распространяется в сетях», — сказал Венедиктов.

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По его словам, участок продолжает быть на контроле штаба.

«Прислали видео вброса на участке 2342. Мы, естественно, принимаем это как сигнал тревоги, вывели участок в режиме реального времени и времени, которое обозначено на видео. Мы сразу видим, что здесь ящики, там КОИБы, видим, что не так стоят столы», — отметил он.

По словам Венедиктова, штаб занимается проверкой каждого поступающего к нему сигнала.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала число наблюдателей на выборах.

9 сентября в России — Единый день голосования. В регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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