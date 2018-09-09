Памфилова проголосовала на выборах в Подмосковье

<img src="//img.gazeta.ru/files3/985/10201985/upload-RIAN_02939034.HR.ru-pic905-895x505-221.jpg">

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова проголосовала на выборах губернатора Московской области на одном из участков в Истринском районе, сообщает РИА «Новости»

Глава ЦИК рассказала, что пришла на избирательный участок в Павловской слободе Истринского района, так как прописана там.

Реклама

Памфилова отметила, для голосования все подготовлено так, как положено.

Ранее Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы.

9 сентября в России — Единый день голосования. В регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

«Газета.Ru» рассказывает о самых важных событиях дня в режиме онлайн.