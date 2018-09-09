Памфилова проголосовала на выборах в Подмосковье
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова проголосовала на выборах губернатора Московской области на одном из участков в Истринском районе, сообщает РИА «Новости»
Глава ЦИК рассказала, что пришла на избирательный участок в Павловской слободе Истринского района, так как прописана там.
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Памфилова отметила, для голосования все подготовлено так, как положено.
Ранее Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы.
9 сентября в России — Единый день голосования. В регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.
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