Памфилова заявила о задержании замглавы участковой комиссии в Улан-Удэ

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила о задержании заместителя председателя одной из участковых избирательных комиссий в Улан-Удэ после доставки бюллетеней для голосования, заполненных в пользу одной из партий, передает РИА «Новости».

«Только что поступила информация из МВД России. Членами участковой избирательной комиссии номер 725, расположенной в городе в Улан-Удэ, Бурятия, осуществлен выезд в изолятор временного содержания Улан-Удэ с семью бюллетенями для голосования», — рассказала Памфилова.

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По ее словам, в данный момент Следственное управление ведет проверки в отношении задержанного.

«Это сговор, уголовная статья ждет», — прокомментировала ситуацию Памфилова.

Она также отметила, что в ведомству будут быстро реагировать, «чтобы таких фактов не было».

9 сентября в России — Единый день голосования. В регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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