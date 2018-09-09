Памфилова прокомментировала заявления о неконкурентных выборах

Глав ЦИК России Элла Памфилова заявила, что выборы в единый день голосования 9 сентября — «высокоскоростные», сообщает РИА «Новости».

По ее словам, поскольку в выборах принимают участие 44 избирательных объединения, то заявления о том, что кампания не конкурентная противоречат фактам, а конкуренция фактически отражает реальное состояние общественно-политической системы.

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«Если по факту, то в выборах принимает участие 44 избирательных объединения, в том числе 40 политических партий и 4 общественные объединения. Это все самые-самые дееспособные партии. Они все принимают участие в выборах. Поэтому говорить о том, что кампания не конкурентная, я считаю — это просто противоречить фактам», — сказала Памфилова.

9 сентября в России — Единый день голосования. В регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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