В Москве открылись избирательные участки на выборах мэра

В Москве открылись избирательные участки для выборов мэра города.

Всего в столице открылось 3,8 тысяч избирательных участков для голосования, на них будут работать более четырех тысяч наблюдателей от Общественной палаты Москвы.

В этом году избирательные участки будут готовы принять всех желающих проголосовать до 22.00. В соответствии с законодательством, Общественная палата была наделена правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии Москвы.

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Единый день голосования проходит в День города, который в 2018 году отмечается 8 и 9 сентября.

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