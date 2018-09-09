Моралес осудил планы США по «свержению» Мадуро

Президент Боливии Эво Моралес в твиттере заявил, что осуждает планы правительства США по «свержению» лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

По его словам, Боливия осуждает «заговор» президента США Дональда Трампа против Мадуро.

Он также подчеркнул, что страны Латинской Америки будут противостоять политике США в регионе.

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Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждала с венесуэльскими офицерами-повстанцами планы по силовому свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как отмечалось, тайные встречи между администрацией американского президента и оппозиционными офицерами в Венесуэле велись на протяжении года.