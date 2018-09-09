СМИ узнали содержание послания Путина Ким Чен Ыну
Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму. Об этом сообщает ЦТАК.
По данным агентства, Путин в послании поздравил Ким Чен Ына с 70-й годовщиной основания КНДР.
Как отмечается, Путин также оценил дружественный характер отношений между Россией и Северной Кореей.
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При этом Путин подчеркнул, что дальнейшее расширение двустороннего диалога в полной мере отвечает интересам народов России и КНДР.
Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что передала Ким Чен Ыну послание от Путина.