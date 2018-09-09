Трамп похвалил статью NYT о лояльности республиканцев к нему

Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал статью в газете The New York Times о лояльности республиканской партии к нему.

По его словам, выводы авторов о том, что он является «самым популярным» республиканцем, правдивы.

Как отмечается, автор статьи утверждает, что республиканская партия остается лояльна Трампу, несмотря на большое количество скандалов вокруг президента.

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Ранее сообщалось, что Трамп призвал NYT провести расследование в отношении самих себя.

Он также призвал провести расследование об «измене» газеты.