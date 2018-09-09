Обама рассказал о том, как его выгнали из Диснейленда
Бывший президент США Барак Обама заявил, что в студенческие годы его выгнали из Диснейленда за курение. Об этом сообщает The Hill.
По его словам, во время посещения парка развлечений, он вместе с друзьями курил сигареты на одном из аттракционов.
Он также добавил, что охранники вывели его с друзьями из парка за курение.
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Обама подчеркнул, что курил с друзьями «именно сигареты».
Ранее мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарчетти сообщил, что в городе появится бульвар, названный в честь экс-президента США Барака Обамы.