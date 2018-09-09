Sunday Times: помощники Мэй составили секс-досье на Джонсона

Помощники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй составили досье о сексуальной жизни экс-министра иностранных дел страны Бориса Джонсона. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на документ.

По данным издания, в досье входят ложные утверждения о сексуальных связях Джонсона.

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Как отмечается, этот документ был составлен для того, чтобы помешать Джонсону получить должность премьера Британии.

При этом также утверждается, что Джонсон якобы употребляет наркотики.

Ранее СМИ сообщили, что Джонсон разошелся с женой, которая обвиняет его в изменах.