Глава МИД Индии посетит Россию

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж 13-14 сентября посетит Москву для участия в очередном, 23-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК), передает РИА «Новости».

Как заявили в МИД, российскую сторону на этом заседании будет представлять вице-премьер Юрий Борисов.

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«Российско-индийская межправительственная комиссия — постоянно действующий орган, который ежегодно проводит встречи и рассматривает текущую деятельность по двухстороннему сотрудничеству в таких сферах, как торговля, инвестиции, наука и технологии, культура, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Ранее американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США продолжат работу с индийской стороной в связи с возможным приобретением Нью-Дели ракетных систем России С-400.