Матвиенко заявила о создании в Совфеде группы дружбы с парламентом КНДР

В Совете Федерации будет создана группа дружбы с парламентом КНДР, которая будет играть свою роль в продвижении мирного политического решения проблемы Корейского полуострова, передает РИА «Новости» заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

«Говоря о развитии межпарламентского сотрудничества, Валентина Матвиенко сообщила о намерении создать в Совете Федерации группу дружбы с парламентом КНДР», — заявила она.

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По мнению Матвиенко, парламенты России и КНДР могли бы играть свою роль и в продвижении мирного политического решения проблемы Корейского полуострова.

«Россия активно содействует политико-дипломатическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова», — добавила она.

Ранее Валентина Матвиенко сообщила, что после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном убедилась, что он хочет мира в регионе и делает для этого все возможное.