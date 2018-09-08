Порошенко не осмелился назвать сроки наступления мира на Украине

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что не станет делать прогнозы относительно сроков наступления мира на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.

По словам украинского лидера, отказ от прогнозов связан с тем, что он не хочет обманывать людей или показаться сторонником популистов.

Реклама

«Мир на условиях капитуляции, мир, когда сдается украинская территория, мир, когда сдается украинское государство, мир, когда Украина поднимает руки вверх — это не мир для Порошенко и не мир для Украины», — заявил Порошенко.

Он также отметил, что гарантом мира на Украине является сильная армия, однако сроков его наступления не назвал.

«Призываю к ответственной дискуссии и большой ответственности за судьбу государства, за его будущее», — добавил Порошенко.

Ранее президент Украины заявил, что не будет спрашивать разрешения у российского лидера Владимира Путина на евроинтеграцию.