Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву с рабочим визитом. Посольство страны в России опубликовало в фейсбуке видео прибытия его спецборта.

В рамках визита Пашинян встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

Как ранее подчеркнул помощник президента России Юрий Ушаков, российская сторона ожидает откровенного и серьезного разговора двух лидеров. В частности, Путин и Пашинян намерены обсудить ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений.

Встреча лидеров стран станет уже третьей с мая, когда Пашинян занял пост премьер-министра.