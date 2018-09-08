Матвиенко встретилась с Ким Чен Ыном

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко проводит встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, передает РИА «Новости».

«Она сейчас в соответствии с графиком председателя Госсовета находится на встрече с ним», — отметил сенатор.

Реклама

Косачев сказал об этом во время посещения дошкольного учреждения в Пхеньяне, таким образом объяснив отсутствие спикера Совфеда.

Ранее Матвиенко заявила, что впечаталась стойкостью граждан Северной Кореи, которые, несмотря на санкции, обеспечивают развитие государства.