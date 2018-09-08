СМИ: Сурков поздравил Пушилина с назначением врио главы ДНР

Помощник президента России Владислав Сурков поздравил Дениса Пушилина с назначением временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Накануне Пушилин стал врио главы ДНР. Также была назначена дата выборов руководителя самопровозглашенной республики и ее парламента.

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«Состоявшиеся голосования продемонстрировали высокий уровень политической культуры, солидарность и решимость народа Донбасса продолжить борьбу за мир и права граждан на достойную жизнь», — отметил Сурков в своем обращении.

Помощник российского президента также пожелал Пушилину успехов на его посту и выразил надежду, что он продолжит курс Александра Захарченко.

Бывший глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке.